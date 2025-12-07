Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Europäischer Haftbefehl realisiert

Eisenberg (ots)

Am Morgen des 05.12. wurden die Beamten der Polizei Saale-Holzland zu einer Streitigkeit nach Eisenberg gerufen. Die Missstimmungen konnten schnell geklärt werden, jedoch zeigte die Personenüberprüfung einer jungen Frau eine offene Fahndung. Während gegen die 24-jährige in Deutschland keine Ansprüche bestanden, holten sie Verfehlungen in ihrem Heimatland Polen aus dem Jahre 2018 ein. Da sich die Frau bislang einer Strafverfolgung entzogen hatte, wurde sie per Europäischen Haftbefehl gesucht, der nun in Eisenberg vollstreckt wurde. Die Polin wurde zunächst einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz verbracht, wo sie auf ihre Auslieferung wartet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell