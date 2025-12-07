PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Europäischer Haftbefehl realisiert

Eisenberg (ots)

Am Morgen des 05.12. wurden die Beamten der Polizei Saale-Holzland zu einer Streitigkeit nach Eisenberg gerufen. Die Missstimmungen konnten schnell geklärt werden, jedoch zeigte die Personenüberprüfung einer jungen Frau eine offene Fahndung. Während gegen die 24-jährige in Deutschland keine Ansprüche bestanden, holten sie Verfehlungen in ihrem Heimatland Polen aus dem Jahre 2018 ein. Da sich die Frau bislang einer Strafverfolgung entzogen hatte, wurde sie per Europäischen Haftbefehl gesucht, der nun in Eisenberg vollstreckt wurde. Die Polin wurde zunächst einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz verbracht, wo sie auf ihre Auslieferung wartet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 08:52

    LPI-J: Bei Unfall leicht verletzt

    Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer die Herbststraße in Richtung Falkstraße. Eine 22-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Müllerhartungstraße in Richtung Fuldaer Straße. An der Kreuzung Herbststraße / Müllerhartungstraße beachtete der 33-Jährige die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 22-Jährige nicht. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider PKW. Bei dem Unfall wurde die 22-Jährige leicht verletzt. An beiden ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:51

    LPI-J: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

    Weimar (ots) - Am Samstagnachmittag fuhr ein Pkw Renault, besetzt mit drei Personen, aus Kottendorf kommend durch die Ortslage Böttelborn. Nach dem Ortsausgang in einer Rechtskurve kam der Pkw ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr die angrenzende Wiese und einen Hang hinauf. Dort kippte der Pkw, überschlug sich und kam wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:50

    LPI-J: Zeugen nach Unfall gesucht

    Weimar (ots) - Am Freitag um 12:45 fuhr eine 25-jährige Audi-Fahrerin die Fuldaer Straße in nördliche Richtung. An der Ampelkreuzung Fuldaer Straße/Röhrstraße fuhr sie in den Kreuzungsbereich, um geradeaus weiterzufahren. Eine 19-jährige Audi-Fahrerin war zu diesem Zeitpunkt in der Röhrstraße in Richtung Fuldaer Straße unterwegs, um im Kreuzungsbereich nach links in die Fuldaer Straße abzubiegen. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Pkw waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren