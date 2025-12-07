LPI-J: Vorweihnachtsstress - Streit in Einkaufsmarkt löst Polizeieinsatz aus
Jena (ots)
Am Nikolausabend gerieten in einem Einkaufsmarkt in Jena-Isserstedt zwei Kundinnen aneinander. Was zunächst wie eine harmlose Meinungsverschiedenheit begann, eskalierte so weit, dass das Marktpersonal die Polizei hinzuziehen musste. Selbst die eintreffenden Beamten hatten Mühe, die Situation zu beruhigen. Schließlich wurde eine Anzeige wegen Beleidigung aufgenommen.
