LPI-J: Vorweihnachtsstress - Streit in Einkaufsmarkt löst Polizeieinsatz aus

Rauschwitz (ots) - Am Samstag gegen 17 Uhr verunglückte auf der Kreisstraße zwischen Rauschwitz und Pretschwitz ein Paketzulieferer mit seinem Kleintransporter. Der junge Mann kam mit dem vollbelandenen Fahrzeug in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Glücklicherweise verletzte sich der Fahrer nur leicht und konnte eigenständig aus dem Fahrzeug klettern, an welchem ca. 8000 Euro entstand. Inwieweit die angefahrenen Reifen unfallursächlich ...

