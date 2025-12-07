PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorweihnachtsstress - Streit in Einkaufsmarkt löst Polizeieinsatz aus

Jena (ots)

Am Nikolausabend gerieten in einem Einkaufsmarkt in Jena-Isserstedt zwei Kundinnen aneinander. Was zunächst wie eine harmlose Meinungsverschiedenheit begann, eskalierte so weit, dass das Marktpersonal die Polizei hinzuziehen musste. Selbst die eintreffenden Beamten hatten Mühe, die Situation zu beruhigen. Schließlich wurde eine Anzeige wegen Beleidigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

