PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in der Kronprinzenstraße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1049

Am Freitag (29. November) kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Raub in einem Mehrfamilienhaus an der Kronprinzenstraße in Dortmund. Eine 88-jährige Dortmunderin war zuvor vom Wochenmarkt am Friedensplatz in Richtung Kronprinzenstraße unterwegs. Vor der Haustür des Mehrfamilienhauses bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann. Kurz darauf wartete sie vor dem Aufzug des Hauses, als der Unbekannte unvermittelt mehrmals auf sie einschlug. Gleichzeitig entriss er ihre Handtasche sowie ihre Einkaufstasche. Der Mann schubste die Frau zu Boden und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

   - etwa 170 cm groß
   - Weißer Cap, tief ins Gesicht gezogen
   - Weiße/beige Jacke
   - Dunkle Hose
   - Schnurrbart dunkel, ansonsten rasiert
   - etwa 35 Jahre alt
   - Sehr schlank

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren