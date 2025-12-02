Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in der Kronprinzenstraße

Dortmund (ots)

Am Freitag (29. November) kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Raub in einem Mehrfamilienhaus an der Kronprinzenstraße in Dortmund. Eine 88-jährige Dortmunderin war zuvor vom Wochenmarkt am Friedensplatz in Richtung Kronprinzenstraße unterwegs. Vor der Haustür des Mehrfamilienhauses bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann. Kurz darauf wartete sie vor dem Aufzug des Hauses, als der Unbekannte unvermittelt mehrmals auf sie einschlug. Gleichzeitig entriss er ihre Handtasche sowie ihre Einkaufstasche. Der Mann schubste die Frau zu Boden und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 170 cm groß - Weißer Cap, tief ins Gesicht gezogen - Weiße/beige Jacke - Dunkle Hose - Schnurrbart dunkel, ansonsten rasiert - etwa 35 Jahre alt - Sehr schlank

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132-7441.

