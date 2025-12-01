Polizei Dortmund

POL-DO: Kiosk mit Machete überfallen - Polizei stellt zwei Tatverdächtige und prüft Messertrageverbot

Dortmund (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Dortmund und der Staatsanwaltschaft Dortmund

Unmittelbar nachdem sie einen Kiosk ausgeraubt und dabei den Betreiber mit einer Machete schwer verletzt hatten, konnten Einsatzkräfte der Polizei die zwei Tatverdächtigen stellen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, um 23:53 Uhr, betraten die mit einer Machete bewaffneten Täter das Ladenlokal und griffen den 37-jährigen Geschädigten unvermittelt an. Dieser erlitt hierbei schwere Verletzungen, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei die beiden Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe aufspüren. Die Tatbeute hatten sie zu diesem Zeitpunkt auch noch bei sich.

Die Polizei prüft nun die Anordnung eines Messertrageverbots.

