Polizei Dortmund

POL-DO: Unfallflucht in Dortmund: Fußgänger durch offene Beifahrertür verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Dienstagabend (25. November) kam es in Dortmund zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, insbesondere zu einem vermutlich grauen BMW.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 17:20 Uhr auf der Lilienthalstraße in Dortmund, in Höhe der Hausnummer 41. Zur Tatzeit befuhr ein unbekannter Autofahrer die Lilienthalstraße in Fahrtrichtung Parsevalstraße. Gleichzeitig war ein Fußgänger in gleicher Richtung unterwegs und befand sich kurz vor dem Pkw.

Beim Vorbeifahren kollidierte die plötzlich geöffnete Beifahrertür des Autos mit dem Fußgänger. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Im Zuge des Unfallgeschehens kollidierte die geöffnete Tür zusätzlich mit der linken Fahrzeugseite eines in der Nähe geparkten Autos. Der Fahrer flüchtete anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Nach Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Auto vermutlich um einen grauen BMW.

Die Polizei sucht nun Zeugen:

- Wer hat den Unfall am 25.11.2025 gegen 17:20 Uhr in der Lilienthalstraße, insbesondere in Höhe der Hausnummer 41, beobachtet?

- Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug, insbesondere dem vermutlich grauen BMW, oder dessen Fahrer machen?

- Wer hat den flüchtigen Pkw kurz vor oder nach dem Unfall gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei auf jeder Polizeidienststelle unter der Rufnummer 0231/132-2121 entgegen.

