POL-DO: Polizeipräsident Gregor Lange zu Antrittsbesuch bei neuer Bürgermeisterin in Lünen - Grundstein für ein gemeinsames Sicherheitsleitbild gelegt

Dortmund (ots)

Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange hat die neu gewählte Bürgermeisterin der Stadt Lünen, Martina Förster-Teutenberg, zu einem ersten Austausch im Rathaus besucht. Das Treffen diente dem gegenseitigen Kennenlernen sowie einer umfassenden Abstimmung über die zukünftige Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Sicherheit.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Vorbereitung der Sicherheitskonferenz, die am 2. Dezember im Lüner Rathaus stattfinden wird. Die Bürgermeisterin zeigte sich erfreut darüber, Gastgeberin dieser wichtigen Veranstaltung sein zu dürfen: "Die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger hat für uns höchste Priorität. Die Sicherheitskonferenz bietet eine hervorragende Gelegenheit, gemeinsam mit der Polizei konkrete Ansätze für Lünen weiterzuentwickeln."

Sowohl Polizeipräsident Lange als auch Bürgermeisterin Förster-Teutenberg betonten das gemeinsame Ziel, die Sicherheit in Lünen weiter zu stärken. Dabei seien sie sich einig, dass die Kriminalitätsstatistik für Lünen insgesamt ein positives Bild zeichne und die Stadt objektiv als sicher gelte. Gleichzeitig nehme man das diffuse Unsicherheitsgefühl vieler Bürgerinnen und Bürger sehr ernst.

"Wahrgenommene Sicherheit ist ebenso wichtig wie die tatsächliche Lage", so Gregor Lange. "Deshalb wollen wir im engen Schulterschluss mit der Stadtverwaltung noch stärker auf die Anliegen der Menschen eingehen."

Beide Partner unterstrichen, wie wichtig der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sei, um Sorgen aufzunehmen, Transparenz herzustellen und Vertrauen weiter zu stärken. Die anstehende Sicherheitskonferenz soll hierfür wichtige Impulse liefern und die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadtverwaltung weiter vertiefen.

Hinweis für Medienvertreter: Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an die Stadt Lünen unter 02306/104-1501 oder -1748.

