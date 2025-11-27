Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund ermittelt nach Fund eines Leichnams in Hamm

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Am Nachmittag des 26. November wurde in Hamm die Leiche eines Mannes unterhalb einer Eisenbahnbrücke gefunden.

Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen zum Leichnam aufgenommen und eine Mordkommission eingerichtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das Ableben durch einen Suizid verursacht worden.

