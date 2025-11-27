Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt in Bochum: 41-Jähriger flüchtet vor Kontrolle - Führerschein sichergestellt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1037

Am frühen Donnerstagmorgen (27. November) kam es in Bochum zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem sich ein 41-jähriger Mann aus Lünen einer polizeilichen Kontrolle entzogen hatte. Der Fahrer steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben.

Gegen 00:48 Uhr stellten Beamte der Autobahnpolizei auf der A40 in Richtung Essen einen 3er BMW fest. Dieser sollte angehalten und kontrolliert werden. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Bochum-Zentrum überquerte der Fahrer die durchgezogene Linie und entzog sich der geplanten Kontrolle.

Im Rahmen der anschließenden Flucht missachtete der 41-jährige Lüner eine rote Ampel und fuhr unter anderem in den Gegenverkehr. Die Flucht setzte sich über die Dorstener Straße fort und endete auf einem Firmengelände in der Speicherstraße in Bochum. Der Fahrer stellte dort sein Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß. Einsatzkräfte konnten den Mann jedoch kurze Zeit später stellen und festnehmen.

Da sich im Rahmen des Sachverhalts Hinweise auf einen durch Betäubungsmittel herbeigeführten Rauschzustand ergaben, wurde dem Lüner auf einer Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten Strafverfahren unter anderem wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

