Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung: Präsenzmaßnahmen in der City - Raub-, Straßen- und Gewaltkriminalität sinken

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1037

In der Pressemitteilung mit der Laufenden Nummer 1036 ist es zu einem Bürofehler gekommen. Wir bitten Sie bei der Berichterstattung mit den hier zur Verfügung gestellten Zahlen zu arbeiten.

Gesamtkriminalität:

Für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund ist ein Rückgang von 3.136 Straftaten festzustellen, was einem Prozentsatz von -4.7 Prozent entspricht. Im Bereich der Polizeiinspektion 1 ist die Gesamtkriminalität um 2.886 Straftaten, also um 12,2 Prozent gesunken.

Gewaltkriminalität:

Für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund ist ein Rückgang von 98 Straftaten festzustellen, was einem Prozentsatz von -3.0 Prozent entspricht. Im Bereich der Polizeiinspektion 1 ist die Gewaltkriminalität um 228 Straftaten, also um 17,0 Prozent gesunken.

Straßenkriminalität:

Für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund ist ein Rückgang von 2.542 Straftaten festzustellen, was einem Prozentsatz von -14,5 Prozent entspricht. Im Bereich der Polizeiinspektion 1 ist die Straßenkriminalität um 1.284 Straftaten, also um 18,8 Prozent gesunken.

Raubdelikte:

Für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund ist ein Rückgang von 28 Straftaten festzustellen, was einem Prozentsatz von -7,9 Prozent entspricht. Im Bereich der Polizeiinspektion 1 ist die Straßenkriminalität um 38 Straftaten, also um 25,0 Prozent gesunken.

Betäubungsmittelkriminalität:

Für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Dortmund ist ein Rückgang von 332 Straftaten festzustellen, was einem Prozentsatz von -15,0 Prozent entspricht. Im Bereich der Polizeiinspektion 1 ist die Betäubungsmittelkriminalität um 148 Straftaten, also um 17,8 Prozent gesunken.

