Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Bränden in der Nordstadt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1035

Seit Sonntag (23. November 2025) gab es mehrere Brände in der Dortmunder Nordstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der erste Brand ereignete sich Sonntagabend gegen 22:10 Uhr in der Mallinckrodtstraße. Mehrere Zeugen meldeten brennenden Sperrmüll. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Wenig später, nämlich kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Montag (24. November 2025), brannte es in unmittelbarer Nähe erneut. Diesmal stand ein Pritschenwagen in der Düppelstraße in Flammen. Auch hier wurde niemand verletzt.

Der dritte Brand ereignete sich am Dienstag (25. November 2025) um 3:40 Uhr morgens in der Kanalstraße / Schäferstraße. Es brannte ein Sprinter. Verletzte gab es nicht.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung sowie Sachbeschädigung durch Feuer. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel.: 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

