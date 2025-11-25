Polizei Dortmund

POL-DO: Busfahrer erleidet Sekundenschlaf: Fahrgast leicht verletzt

Dortmund (ots)

In der Nacht zum Dienstag (25.11.) verunfallte ein Linienbus im Dortmunder Stadtteil Nette. Ein Fahrgast wurde dabei leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 64-Jähriger (aus Castrop-Rauxel) gegen 0:50 Uhr mit einem Bus der Linie 470 auf der Dörwerstraße in Richtung Osten. Bei einer Fahrbahnverengung auf Höhe des dortigen Gymnasiums kollidierte der Bus frontal mit einem Baum.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Fahrgäste im Bus. Ein 31-Jähriger (aus Kleve) erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der andere Fahrgast entfernte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Der Busfahrer blieb unverletzt, am Bus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Sekundenschlaf zu dem Unfall führte. Die Beamten stellten deshalb den Führerschein des 64-Jährigen sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell