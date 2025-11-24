Polizei Dortmund

POL-DO: BVB gegen Stuttgart: Überwiegend friedlicher Verlauf, Fan mit Barhocker schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1029

Am Samstagnachmittag (22.11.) trafen im Rahmen des 11. Spieltags der Fußball-Bundesliga Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart aufeinander. Die Partie im Signal Iduna Park endete 3:3. Die Polizei Dortmund war mit starken Kräften im Einsatz.

73.665 Zuschauer, davon 7.700 aus Stuttgart, verfolgten die Partie im Stadion. Die aktive Fanszene der Stuttgarter reiste mit mehreren Reisebussen an. Aufgrund eines Staus auf der B54 hielten die Busse auf Höhe des Parkplatzes F3 an, die Fans liefen von dort über die Viktor-Toyka-Straße zum Stadion. Dabei gerieten fünf Dortmunder Fans zwischen die Stuttgarter, ein BVB-Fan wurde durch einen Faustschlag leicht verletzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein, die Ermittlungen dauern an. Bis auf diesen Vorfall verlief die Anreisephase beider Fanlager friedlich und ohne weitere Zwischenfälle.

Während des Spiels erlitt ein 68-jähriger Dortmunder im Heimbereich einen medizinischen Notfall. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann.

Kurz nach dem Abpfiff verließ ein 22-Jähriger (aus Österreich) eine Toilette im Bereich des Blocks 61. Im Stadionumlauf wurde er von mehreren Fans der Gastmannschaft durch Faustschläge attackiert und leicht verletzt. Die Einsatzkräfte konnten wenig später einen 43-jährigen Stuttgarter als Tatverdächtigen identifizieren, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Gegen 18 Uhr wollte ein 27-Jähriger (aus Dinslaken) einen E-Scooter in der Nähe des Stadions mieten. Dabei wurde er von mehreren Gästefans angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter. Die Beamten leiteten auch hier Ermittlungen wegen Körperverletzung ein.

Während der Abreise der BVB-Fans beschädigten drei Männer mit einem Nothammer eine Scheibe eines Sonderbusses. Die Beamten stellten die Personalien der Männer fest und leiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Gegen 18:20 Uhr ging eine Gruppe von vier BVB-Fans über den Bolmker Weg in Richtung der Haltestelle Signal Iduna Park. Einer der Männer nahm einen Barhocker eines dortigen Imbisses, die Gruppe in anschließend zum Bahnsteig. Dort wurden sie von einem 22-Jährigen (aus Unna) eingeholt, der die Gruppe zur Rede stellte und den Barhocker an sich nahm. Die Männer gerieten verbal aneinander, schließlich schlug der 22-Jährige einem 25-Jährigen (aus Selm) mit dem Barhocker auf den Kopf und verletzte ihn schwer. Anschließend flüchtete der Mann, im Laufe des Abends stellte er sich jedoch der Polizei. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Insgesamt bilanziert die Polizei Dortmund einen überwiegend friedlichen Spieltag. In zehn Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren ein (überwiegen wegen Körperverletzungen, dazu Sachbeschädigung, Urkundenfälschung und Beleidigung).

