Polizei Dortmund

POL-DO: Aufbrecherin auf frischer Tat festgenommen - Polizeibeamte beobachteten die Tat in der Dortmunder

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1028

In der Nacht zu Montag (24. November 2025) nahmen zivile Polizeibeamte eine Pkw-Aufbrecherin auf frischer Tat fest.

Gegen 1 Uhr Uhr befuhren Beamte in einem Zivilfahrzeug die Wilhelmstraße in nordwestliche Richtung, als ihnen auf Höhe der Amalienstraße eine verdächtige Person auffiel. Die 39-jährige Dortmunderin lehnte durch die geöffnete Seitenscheibe der Beifahrertür in einem geparkten Pkw und durchwühlte den Innenraum.

Die Polizisten beobachteten aus kurzer Distanz, wie die Dortmunderin mit dem Oberkörper in ein Fahrzeug ragte und Gegenstände aus dem Handschuhfach entnahm. Nach Verlassen des Fahrzeugs verstaute die Frau die Gegenstände in einem Rucksack, setzte diesen auf und entfernte sich schnellen Schrittes in westliche Richtung.

Die Beamten schritten unverzüglich ein, stellten die Frau unmittelbar nach Verlassen des Tatortes und nahmen sie fest. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Tatverdächtige zuvor bereits in ein weiteres Auto eingebrochen war, dessen Seitenscheibe entglast wurde und aus dem ebenfalls Gegenstände entwendet wurden.

Die Beamten nahmen die Dortmunderin vorläufig fest. Die Ermittlungen zu den Pkw-Aufbrüchen dauern an.

