Polizei Dortmund

POL-DO: Allgemeine Verkehrskontrolle endet in Verfolgungsfahrt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1025

Donnerstagabend (20. November 2025) entschlossen sich Polizisten zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Dortmund-Scharnhorst. Statt den Anhaltezeichen Folge zu leisten, fuhr der Fahrer davon.

Um 23 Uhr kam den Einsatzkräften der Leihwagen auf der Kurler Straße in Fahrtrichtung Lanstrop entgegen. Sie entschlossen sich zu einer Kontrolle, wendeten den Streifenwagen und fuhren hinterher. Auf der Straße Droote gaben die Polizisten Anhaltesignale. Der Fahrer fuhr zunächst weiter und gab nach einem Kreisverkehr Gas.

Die Beamten folgten dem Wagen bis zur Einmündung Spannstraße, wo der Autofahrer schließlich in einen Garagenhof fuhr. Als der Wagen zum Stehen kam, sprang der Fahrer heraus und flüchtete zu Fuß. Die Einsatzkräfte liefen hinterher, konnten die Person jedoch nicht mehr antreffen. Als sie zum abgestellten Leihwagen zurückkamen, trafen sie auf eine 21-jährige Dortmunderin. Auf der Rückbank saß ein 39-jähriger Dortmunder.

Die 21-Jährige und der 39-Jährige machten widersprüchliche Angaben dazu, wer das Auto gefahren hat. Im Fahrzeuginneren fanden die Polizisten Betäubungsmittel und entsprechendes Zubereitungsmaterial. Der Dortmunder wurde zur Polizeiwache Scharnhorst gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Annika Roß
Telefon: 0231/132-1033
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

