POL-DO: Polizei Dortmund nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1023

Zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund haben Mittwochabend (19. November 2025) einen Mann festgenommen, der Drogen und Waffen in seinem Auto mit sich führte. Für ihn ging es weiter ins Polizeigewahrsam.

Die Beamten hatten aus vorangegangenen Einsätzen Hinweise darauf, dass aus einer Wohnung in der Roonstraße mutmaßlich mit Betäubungsmitteln gehandelt wird. Daher suchten sie gegen 16:40 Uhr die Örtlichkeit auf. Wenig später traf ein Mann, ein 45-jähriger Libanese ohne festen Wohnsitz in Deutschland, ein und ging in das Wohnhaus. Kurz darauf verließ er das Haus wieder und fuhr mit seinem BMW davon.

Die Einsatzkräfte hielten das Auto in der Peter-Paul-Rubensstraße an. Während der Dursuchung des BMW fanden die Beamten eine niedrige vierstellige Bargeldsumme in dealertypischer Stückelung. Des Weiteren lagen zwei Tierabwehrsprays griffbereit, ebenso ein Messer sowie drei Mobiltelefone. In der Jacke des Mannes fanden die Einsatzkräfte mehrere Verkaufseinheiten mit mutmaßlichem Kokain.

Da der 45-Jährige den Eindruck machte, dass er Betäubungsmittel konsumiert haben könnte, wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser fiel positiv aus. Es wurde ihm in der Polizeiwache Körne eine Blutprobe entnommen. Die Drogen, Waffen und das Bargeld stellten die Polizisten sicher.

Der 45-Jährige befindet sich im Polizeigewahrsam. Haftgründe werden derzeit geprüft, ebenso ein Messertrageverbot. Ihn erwarten Anzeigen wegen des illegalen Handels mit Kokain und des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

