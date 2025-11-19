Polizei Dortmund

POL-DO: Präsenzkonzeption Fokus: Einsatzkräfte stellen Elektronikartikel im Wert von 35.000 Euro sicher und vollstrecken mehrere Haftbefehle

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1020

Auch in den vergangenen Tagen (12. bis 19. November) hat die Polizei Dortmund im Rahmen der Präsenzkonzeption "Fokus" mit starker Unterstützung der nordrhein-westfälischen Bereitschaftspolizei und dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Dortmund im Bereich der Innenstadt Kontrollen durchgeführt. Die Bilanz umfasst zahlreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen, Funde von Betäubungsmitteln und Waffen, aufgefundene Elektronikartikel ohne Herkunftsnachweis und die Vollstreckung mehrerer Haftbefehle.

Am 11. November stellten Beamte eine Ladendiebin. Sie hatte Waren im Wert von ca. 500 Euro bei sich, die sie aus drei Geschäften gestohlen hatte. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Am Abend stellten die Kräfte eine weitere Ladendiebin fest. Auch hier fanden sie gestohlene Ware aus zwei unterschiedlichen Geschäften sowie eine Schreckschusspistole und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Das Diebesgut wurde an die Geschäfte zurückgegeben. In beiden Fällen fertigten die Polizisten entsprechende Strafanzeigen.

Am 12. November kontrollierten die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Stadt Dortmund den Bereich um den Dortmund Hauptbahnhof, Dietrich-Keuning-Park und den Nordmarkt. Auf der Alsenstraße stellten die Beamten einen 36-jähriger Mann fest und fanden eine Konsumeinheit Kokain. Die Drogen stellten die Kräfte sicher.

Im Tagesverlauf nahmen die Kräfte der Videobeobachtung einen Betäubungsmittelhandel auf der Münsterstraße an einem Kiosk wahr. Die Käufer wurden kontrolliert und drei Verkaufseinheiten Cannabis sichergestellt.

Der Verkäufer kehrte wenig später in einem Auto zum Kiosk zurück. In diesem fanden die Beamten eine unerlaubte Menge Cannabis. Zudem stand die Fahrerin des Autos unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Die Beamten brachten sie zur Polizeiwache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Am 13. November unterstützten die Einsatzkräfte das Gewerbeamt in der Schillerstraße. Bei der Durchsuchung der Geschäftsräumlichkeiten fanden die Kräfte im Bier- und Kühlkeller 33 Kartons mit Elektroartikeln. Sie hatten einen Gesamtwert von ca. 35.000 Euro. Weil der Geschäftsinhaber keine schlüssigen Angaben zur Herkunft machen konnte, wurden die Waren sichergestellt. Darüber hinaus fertigte das Gewerbeamt drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz, den Glücksspielstaatsvertrag sowie die Sondernutzung im Bereich der Außengastronomie.

Bei der Kontrolle des Zolls in einem Reisebüro in der Schützenstraße konnten 82 illegale E-Zigaretten, 400 unverzollte Zigaretten sowie zehn Vapes mit dem Wirkstoff HHC entdeckt und im Rahmen eines eingeleiteten Verfahrens sichergestellt. Gegen eine vor Ort anwesende Person bestand ein Haftbefehl. Der Mann konnte den geforderten Betrag begleichen und somit die Inhaftierung abwenden.

Am 14. November kontrollierten die Kräfte im Nahbereich einer Gaststätte eine Person, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Die Person wurde festgenommen.

Am 16. November gegen halb zwei nachts missachtete ein maskierter 16-jähriger Syrer die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte. Er versuchte, mit seinem E-Scooter und etwa 50 km/h zu flüchten. In einer Kurve stürzte der Jugendliche und verletzte sich leicht. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde er seiner Mutter übergeben. Gegen den 16-Jährigen fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der E-Scooter wurde zur Erstellung eines Gutachtens sichergestellt.

Am 17. November zündete ein alkoholisierter Jugendlicher Pyrotechnik und verletzte dadurch drei Personen leicht. Da sich ca. 100 teils stark alkoholisierte Jugendliche an der Örtlichkeit aufhielten, wurde vor Ort Präsenz gezeigt, bis diese nach und nach die Örtlichkeit verließen. Bei Personenkontrollen in der Nordstadt stellten Kräfte der Einsatzhundertschaft fest, dass gegen eine weibliche Person ein Haftbefehl vorlag. Sie wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

Am Stadtgarten stellten die Einsatzkräfte mehrere Personen fest. Gegen eine dieser Personen bestand ein Haftbefehl, der vollstreckt werden konnte. Einem bekannten Drogenhändler fiel ein Messer aus der Jackentasche, das nicht unter das Waffenrecht fällt. Bei der Überprüfung stellte sich jedoch heraus, dass er bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war und ihm eine Bestätigung für ein Messertrageverbot ausgehändigt werden sollte. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht und die Messertrageverbotsverfügung übergeben. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er entlassen.

Bei einer Personenkontrolle auf dem Friedensplatz fanden die Beamten nicht nur Diebesgut, sondern auch ein Taschenmesser, das sie sicherstellten. Gegen den Mann wurde ein Messertrageverbot angeregt. Bei weiteren Personenkontrollen wurden mehrere aufenthaltsrechtliche Verstöße festgestellt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Insgesamt kontrollierten die eingesetzten Beamten 378 Personen, erteilten 102 Platzverweise, führten 350 Bürgergespräche und stellten 34 Gegenstände sicher.

Auch in der kommenden Woche zeigt die Polizei weiter Präsenz und führt gemeinsam mit der Stadt Dortmund und dem Zoll an unterschiedlichen Örtlichkeiten Schwerpunktkontrollen zur Stärkung des Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger durch.

