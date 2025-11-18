PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Nachtrag zu: Versuchtes Tötungsdelikt am Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs - Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1019

Wie bereits unter der laufenden Nummer 1015 berichtet kam es in der Nacht zu Dienstag (18.11.25) zu einem versuchten Tötungsdelikt am Dortmunder Hauptbahnhof. (Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6160678)

Ein 50-Jähriger schlug und trat auf einen 66-jährigen Mann aus Herne ein. Der Herner erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Die Polizei nahm den 50-jährigen Tatverdächtigen unmittelbar nach der Tat fest. Der zuständige Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Dem 50-jährigen Wohnungslosen wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Maribel Andersson unter 0231/92626123.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

