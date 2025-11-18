Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt am Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs: Polizei nimmt Täter fest und sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1015

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In der Nacht zu Dienstag (18. November) verletzte ein 50-Jähriger einen anderen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof lebensgefährlich. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest und sucht Zeugen.

Nach aktuellem Stand erhielt die Polizei gegen 2:30 Uhr den Einsatz. Ein Mann schlug am Nordausgang des Hauptbahnhofs auf einen 66-Jährigen ein. Der Tatverdächtige versuchte, nach der Tat zu flüchten. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann unmittelbar festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 50-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Bei dem lebensgefährlich Verletzten handelt es sich um einen 66-Jährigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission eingesetzt und ermittelt wegen versuchtem Totschlag.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund suchen Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Hinweisgeber werden gebeten sich an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441 zu wenden.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Maribel Andersson unter 0231/92626123.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell