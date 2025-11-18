POL-DO: Nachmeldung: 21-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall auf der BAB 43
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 1016
In der Nacht zum Dienstag, dem 11. November, ereignete sich gegen 23:00 Uhr auf der BAB 43 in Richtung Wuppertal kurz vor der Abfahrt Bochum-Langendreer ein Verkehrsunfall mit einem 21-jährigen Motorradfahrer. Wir berichteten:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6156680
In den Morgenstunden des 16.11.2025 ist der 21-Jährige im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstorben.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
