Polizei Dortmund

POL-DO: Nachmeldung: 21-jähriger Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall auf der BAB 43

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1016

In der Nacht zum Dienstag, dem 11. November, ereignete sich gegen 23:00 Uhr auf der BAB 43 in Richtung Wuppertal kurz vor der Abfahrt Bochum-Langendreer ein Verkehrsunfall mit einem 21-jährigen Motorradfahrer. Wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6156680

In den Morgenstunden des 16.11.2025 ist der 21-Jährige im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

