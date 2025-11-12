Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz: Schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der BAB 43

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0995

In der Nacht zum Dienstag, dem 11. November, ereignete sich gegen 23:00 Uhr auf der BAB 43 in Richtung Wuppertal ca. 500 Meter vor der Abfahrt Bochum-Langendreer ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Ein 21-jähriger Dortmunder wurde dabei schwer verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund angefordert.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 21-Jährige mit seinem Motorrad den rechten der beiden Richtungsfahrstreifen. Zur gleichen Zeit führte eine Fachfirma auf der rechten Seite Baumschnittarbeiten im Grünbereich durch. Die Arbeitsmaschine befand sich auf dem Seitenstreifen. Der fließende Verkehr wurde durch die Schnittarbeiten nicht beeinträchtigt.

Als der Mann mit seinem Motorrad an der Arbeitsstelle vorbeifahren wollte, kollidierte er den bisherigen Ermittlungen zufolge mit einem auf der Fahrbahn liegenden Ast, stürzte und kam auf dem Seitenstreifen zum Liegen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte leisteten Zeugen bereits erste Hilfe. Der Dortmunder wurde in ein Bochumer Krankenhaus gebracht.

Der genaue Unfallhergang und ein möglicher Zusammenhang zu den Baumschnittarbeiten sind jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

