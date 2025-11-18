Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall in Dortmund-Hörde: Auto kollidiert mit LKW

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1018

Am Dienstagmorgen (18.11.) kam es im Dortmunder Stadtteil Hörde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto mit einem LKW zusammenstieß. Eine Autofahrerin erlitt dadurch leichte Verletzungen.

Gegen 9 Uhr fuhr eine 60-jährige Dortmunderin mit ihrem Nissan auf der Straße "An der Goymark" in Richtung Osten. Auf Höhe der dortigen Feuerwehrwache verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß seitlich mit einem entgegenkommenden LKW zusammen.

Durch den Aufprall drehte sich der Nissan seitwärts. Trümmerteile schleuderten gegen den Mercedes einer 60-jährigen Dortmunderin, die zuvor hinter dem Nissan fuhr. Die Fahrerin leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe, ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte 60-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des LKW (ein 38-Jähriger aus Gelsenkirchen) sowie die 60-jährige Mercedesfahrerin blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt, gegen 11:30 Uhr war der Einsatz beendet. Erste Erkenntnisse deuten auf einen Sekundenschlaf als Unfallursache hin, die Beamten fertigten daher eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Den Schaden schätzten die Einsatzkräfte auf etwa 13.000 Euro.

