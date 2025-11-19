Polizei Dortmund

POL-DO: Stadtbahn-Unfall auf der Mallinckrodtstraße: 63-Jähriger tödlich verletzt

Dortmund (ots)

Am Mittwochnachmittag (19.11.) kam es auf der Mallinckrodtstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem Fußgänger. Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen, die Unfallaufnahme dauert aktuell an.

Gegen 16:40 Uhr überquerte ein 63-jähriger Dortmunder zwischen den Einmündungen Lützowstraße und Arnoldstraße an einer Querungshilfe die dortigen Gleise der Stadtbahn. Gleichzeitig näherte sich die Linie U47 in Richtung Aplerbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß.

Der Dortmunder erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die 62 Fahrgäste sowie der Fahrer der Stadtbahn blieben unverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgt durch das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die Mallinckrodtstraße zwischen dem Sunderweg und der Schützenstraße gesperrt. Die Polizei Dortmund informiert auf ihren Social Media Kanälen (WhatsApp, Instagram, X) über den aktuellen Stand der Sperrmaßnahmen.

