PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Mann in Lünen mit Bierflasche schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1024

Am Dienstagabend (18.11.) wurde ein Mann in Lünen mit einer Bierflasche schwer verletzt, der Täter flüchtete anschließend. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:50 Uhr parkte ein 63-jähriger Lüner sein Auto vor einem italienischen Restaurant auf der Münsterstraße. Nach dem Aussteigen wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen. Im Laufe des Gesprächs kam es zu einem lautstarken Streit zwischen den Männern.

Anschließend packte der Täter den 63-Jährigen an den Schultern und schlug mit einer Bierflasche auf ihn ein. Die beiden Männer stürzten daraufhin zu Boden. Die Glasflasche zerbrach, der Täter verletzte den Lüner mit dem abgebrochenen Flaschenhals im Brustbereich. Zeugen wurden schließlich auf die Situation aufmerksam, eilten dem 63-Jährigen zur Hilfe und wählten den Notruf. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung des Bahnhofs Lünen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ein Rettungswagen brachte den Lüner in ein Krankenhaus, wo seine schweren Verletzungen behandelt wurden. Lebensgefahr bestand zu einem Zeitpunkt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

   - Männlich
   - Europäischer Phänotyp
   - Ca. 35 Jahre alt
   - Ca. 180 cm groß
   - Kurze Haare
   - Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose

Der Lüner wehrte sich heftig gegen den Angriff und fügte dem Täter Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Diese dürften aktuell weiter sichtbar sein.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und fragt: Wer kann Angaben zum Täter machen? Wem ist ein Mann mit frischen Gesichtsverletzungen aufgefallen, auf den die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 09:57

    POL-DO: Polizei Dortmund nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1023 Zivile Einsatzkräfte der Polizei Dortmund haben Mittwochabend (19. November 2025) einen Mann festgenommen, der Drogen und Waffen in seinem Auto mit sich führte. Für ihn ging es weiter ins Polizeigewahrsam. Die Beamten hatten aus vorangegangenen Einsätzen Hinweise darauf, dass aus einer Wohnung in der Roonstraße mutmaßlich mit Betäubungsmitteln gehandelt wird. Daher suchten sie gegen ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 19:23

    POL-DO: Stadtbahn-Unfall auf der Mallinckrodtstraße: 63-Jähriger tödlich verletzt

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1022 Am Mittwochnachmittag (19.11.) kam es auf der Mallinckrodtstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn und einem Fußgänger. Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen, die Unfallaufnahme dauert aktuell an. Gegen 16:40 Uhr überquerte ein 63-jähriger Dortmunder zwischen den Einmündungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren