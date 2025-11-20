Polizei Dortmund

POL-DO: Mann in Lünen mit Bierflasche schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1024

Am Dienstagabend (18.11.) wurde ein Mann in Lünen mit einer Bierflasche schwer verletzt, der Täter flüchtete anschließend. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:50 Uhr parkte ein 63-jähriger Lüner sein Auto vor einem italienischen Restaurant auf der Münsterstraße. Nach dem Aussteigen wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen. Im Laufe des Gesprächs kam es zu einem lautstarken Streit zwischen den Männern.

Anschließend packte der Täter den 63-Jährigen an den Schultern und schlug mit einer Bierflasche auf ihn ein. Die beiden Männer stürzten daraufhin zu Boden. Die Glasflasche zerbrach, der Täter verletzte den Lüner mit dem abgebrochenen Flaschenhals im Brustbereich. Zeugen wurden schließlich auf die Situation aufmerksam, eilten dem 63-Jährigen zur Hilfe und wählten den Notruf. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung des Bahnhofs Lünen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ein Rettungswagen brachte den Lüner in ein Krankenhaus, wo seine schweren Verletzungen behandelt wurden. Lebensgefahr bestand zu einem Zeitpunkt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Europäischer Phänotyp - Ca. 35 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Kurze Haare - Bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose

Der Lüner wehrte sich heftig gegen den Angriff und fügte dem Täter Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Diese dürften aktuell weiter sichtbar sein.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und fragt: Wer kann Angaben zum Täter machen? Wem ist ein Mann mit frischen Gesichtsverletzungen aufgefallen, auf den die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

