POL-DO: Explosiver Snack - Jugendliche nach Sprengung eines Snackautomaten festgenommen

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Sonntag (23. November) sprengten mehrere Jugendliche in Dortmund-Dorstfeld einen Snackautomaten in die Luft. Die Polizei nahm wenig später vier Tatverdächtige fest.

Gegen 23:20 Uhr nahmen mehrere Zeugen eine Explosion im Bereich des Vogelpothsweg sowie einen anschließenden Brand des dortigen Automaten wahr und alarmierten daraufhin Feuerwehr und Polizei. Alle Zeugen meldeten zudem vier Jugendliche, die nach Ansprache eines Zeugen in Richtung der Wittener Straße flüchteten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen die Einsatzkräfte vier Jugendliche (14, 14, 14 und 15 Jahre alt, alle wohnhaft in Dortmund) im Nahbereich fest.

Die Beamten brachten sie zur Polizeiwache Huckarde und stellten unter anderem zwei Mobiltelefone sowie einen Gasbrenner sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem einer erkennungsdienstlichen Behandlung, übergaben sie die Tatverdächtigen an die Erziehungsberechtigten.

Der Vogelpothsweg war für die Dauer der Löscharbeiten sowie der Spurensicherung in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

In diesem Fall war es scheinbar reines Glück, dass durch die Explosion niemand verletzt worden ist.

Die vier Jugendlichen erwarten nun Strafverfahren unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Herbeiführen einer Explosion.

