Polizei Dortmund

POL-DO: 90-jähriger Pedelecfahrer stürzt und verstirbt wenig später im Krankenhaus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1026

Donnerstagvormittag (20. November 2025) stürzte ein 90-jähriger Dortmunder mit seinem Pedelec auf der Dönnstraße. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus in Castrop-Rauxel eingeliefert, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Dortmunder den ausgewiesenen Schutzstreifen an der Dönnstraße. Kurz vor der Bahnunterführung verläuft dieser weiter auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg. Aus unbekannten Gründen fuhr der 90-Jährige zunächst weiter auf der Fahrbahn, beabsichtigte dann jedoch, auf den Geh- und Radweg zu wechseln. Dabei lenkte er sein Fahrrad nach rechts, kollidierte mit der hohen Bordsteinkante und stürzte. Auch der Fahrradhelm konnte nicht verhindern, dass er sich am Kopf verletzte.

Ein Zeuge leistete dem Pedelec-Fahrer sofort Erste Hilfe und rief einen Rettungswagen. Der zunächst ansprechbare Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Castrop-Rauxel gebracht. Dort verschlechterte sich sein Zustand wenig später und er erlag letztlich seinen Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell