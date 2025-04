Freiwillige Feuerwehr Horn-Bad Meinberg

FW Horn-Bad Meinberg: Brand in Förderanlage eines holzverarbeitenden Betrieb am Ostermontag - aufwendige Löschmaßnahmen dauern 5 Stunden

Horn-Bad Meinberg (ots)

Am heutigen Ostermontag, den 21. April 2025, wurde die Feuerwehr Horn- Bad Meinberg um 08:28 Uhr mit dem Stichwort "Feuer 2-brennt Gummiband unter Vorratsbunker" alarmiert. Einsatzort war ein holzverarbeitender und energiegewinnender Industriebetrieb im Stadtteil Horn. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine starke Verrauchung im Bereich des Förderbandes festgestellt werden. Zudem hatte bereits die Sprinkleranlage, welche in dem abgeschotteten Förderband installiert ist, ausgelöst. Unmittelbar ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz in das Untergeschoss zur Brandbekämpfung vor. Im kompletten Bereich der Austragsvorrichtung mit Förderschnecke und Förderband war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandereignis gekommen. Der Angriffstrupp führte eine ausgiebige Brandbekämpfung durch. Jedoch waren im Bereich der kompletten Anlage noch Glutnester zu vermuten. Aufgrund der aufwendigen technischen Freilegung de Maschine inkl. Förderanlage und der abzusehenden Einsatzdauer wurden daraufhin sämtliche Atemschutzgeräteträger aus dem Stadtgebiet alarmiert. Zudem wurde ein ehrenamtlich besetzter Rettungswagen des DRK Detmold zur Eigensicherung hinzugezogen. Parallel zu den getroffenen Maßnahmen wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um den arbeitenden Trupps eine möglichst gute Sicht zu ermöglichen. Mit einer Tauchpumpe wurde Löschwasser aus dem Untergeschoss gepumpt. Nach insgesamt ca. 4 Stunden aufwendiger Arbeit und dem Einsatz von insgesamt sieben Trupps unter Atemschutz konnte letztlich "Feuer aus" gemeldet werden. Noch an der Einsatzstelle wurde eine ausgiebige Reinigung der eingesetzten Kräfte durchgeführt. In den Standorten wurde die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft durchgeführt. Somit konnte der Einsatz um ca. 14:00 Uhr beendet werden. Zu Brandursache und Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Auskünfte erteilt werden.

