POL-GI: Tödlicher Motorradunfall

Grünberg: Auf Landesstraße 3007, zwischen Münsterer Kreuz und Grünberg - Queckborn, kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW. Der 62-jährige Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen scheren Verletzungen und verstarb. Zeugenberichten zufolge kam es zu folgendem Unfallhergang: Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Mücke befuhr die Landstraße in Richtung Grünberg; vor ihm war eine Fahrzeugschlange von sechs Fahrzeugen. Während der Motorradfahrer begann die Schlange zu überholen, bog der erste PKW in der Schlange nach links in einen Feldweg ab. Der Motorradfahrer versuchte zwar noch zu bremsen, dennoch kollidierte er mit dem PKW, wurde über das Fahrzeug geschleudert und kam in einem angrenzenden Feldstück zum Liegen. Die 27-PKW-Fahrerin wurde beim Zusammenstoß nicht verletzt. An beide Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, ca. 18.000 EUR.

