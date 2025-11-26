Polizei Dortmund

POL-DO: Alkoholisierter Dortmunder kollidiert mit einem Baum und flüchtet von der Unfallörtlichkeit

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1033

Montagabend (24.11.) kollidierte ein Mercedes-Benz an der Martener Straße / Germania Straße mit einem Baum und geriet in Brandt. Der Fahrer befreite sich aus dem Auto und flüchtete fußläufig von der Unfallörtlichkeit. Wenig später konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Gegen 21:45 Uhr kam der Mercedes nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum sowie einem Verteilerkasten. Dabei geriet der Motorraum in Brand. Ein Zeuge beobachtete, wie sich ein Mann aus dem Fahrzeug befreite und fußläufig von der Unfallstelle flüchtete.

Ein Anhaltspunkt für das Verhalten des Mannes ergab sich bei einem Blick in den Fahrzeuginnenraum. Die Beamten fanden darin mehrere Bierflaschen. Der Verdacht bestätigte sich schnell. Bei den nachfolgenden Ermittlungen an der Halteranschrift trafen die Beamten einen erheblich alkoholisierten 35-jährigen Dortmunder an.

Die deutlich sichtbare Gurtmarke am Oberkörper des Mannes ließ keinen Zweifel daran, dass er der Fahrer des Mercedes sein musste. Auf Nachfrage räumte er zudem ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Den 35-Jährige nahmen wir mit zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Aufgrund seines uneinsichtigen und aggressiven Verhaltens brachten wir den Mann anschließend Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam. Das Fahrzeug und der Führerschein stellten wir sicher.

Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell