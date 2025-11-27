Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in Dortmund-Kirchlinde: Unbekannte Täter stehlen Silberschmuck - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1038

Am Mittwochnachmittag (26. November) kam es in einem Gold An- und Verkauf an der Egilmarstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Zwei unbekannte Männer entwendeten Silberschmuck, nachdem es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Inhaber gekommen war. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 14:21 Uhr erhielten Beamte einen Einsatz zur Egilmarstraße 3, wo sich das betroffene Geschäft befindet. Nach ersten Ermittlungen hatten sich kurz zuvor zwei Männer dem Laden genähert.

Im Inneren des Ladens entwickelte sich zwischen einem der Männer und dem Geschäftsinhaber eine körperliche Auseinandersetzung. Im Anschluss an den Vorfall stellte der Inhaber fest, dass Silberschmuck im Wert von rund 200 Euro fehlte. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Flüchtigen nicht mehr angetroffen werden. Glücklicherweise wurde der Inhaber nur leicht verletzt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Haupttäter (Beschreibung 1):

- Geschlecht: Männlich - Größe: Ca. 1,80 Meter - Statur: Schlank - Haare: Schwarz - Besonderheiten: Längerer Bart (länger als 3-Tage-Bart) - Alter: Ca. 25 bis 28 Jahre - Bekleidung: Schwarzer Jogginganzug

Zweiter Täter (Beschreibung 2):

- Geschlecht: Männlich - Statur: Kräftig/Dick (geschätzt ca. 95 Kilogramm) - Alter: Ca. 35 Jahre - Besonderheiten: Bart - Bekleidung: Dunkler Jogginganzug

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die am Mittwochnachmittag im Bereich der Egilmarstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können.

Hinweise werden von der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 oder auf jeder Polizeiwache entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell