Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall nach Rotlichtfahrt - Autofahrer offenbar unter Einfluss von Lachgas

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1042

Am Donnerstagabend (27. November) ereignete sich in Dortmund ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein junger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einer Ampel kollidierte. Erste Hinweise deuten auf einen möglichen Konsum von Lachgas hin.

Gegen 19:36 Uhr wurde die Polizei über einen schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Münsterstraße / Gut-Heil-Straße informiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen schwarzen Pkw fest, der in einem Baustellenbereich mit der dortigen Ampel kollidiert war. Der Fahrzeugführer, ein 18-jähriger Niederländer, befand sich bereits außerhalb des Pkw und war augenscheinlich leicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen hatte der Autofahrer kurz zuvor an der Einmündung zur Lortzingstraße eine rote Ampel überfahren. Im weiteren Verlauf verlor er offenbar die Kontrolle über sein Auto, woraufhin er mit einer Baustellenabsperrung und der Ampelanlage zusammenstieß. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich konkrete Hinweise auf einen vorangegangenen Lachgaskonsum des 18-jährigen Niederländers. Aufgrunddessen wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten das Handy sowie den Pkw des Unfallbeteiligten sicher. Zudem konnten die Beamten eine Lachgasflasche finden und ebenfalls sicherstellen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache, insbesondere hinsichtlich des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell