Polizei Dortmund

POL-DO: Ladendiebinnen stellen sich selbst bei der Polizei

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1046

Am Samstag, den 29. November 2025, um 17:59 Uhr, wurden in einem Supermarkt am Körner Hellweg durch eine Mitarbeiterin zwei Ladendiebinnen gestellt. Die beiden Frauen (beide 18 Jahre, aus Oberhausen und aus Dortmund) rissen sich aber los und ergriffen die Flucht. Dabei ließen sie aber sowohl eine Tasche als auch ihr eigenes Mobiltelefon zurück. In der Tasche befand sich nicht nur das Diebesgut aus dem betreffenden Supermarkt, sondern noch aus benachbarten Ladenlokalen. Die Mitarbeiterin wurde durch den Vorfall nicht verletzt.

Später meldeten sich die beiden Ladendiebinnen telefonisch bei der Polizei aus Reue und stellten sich den eingesetzten Beamtinnen und Beamten.

Durch das Losreißen von der Mitarbeiterin wird nun gegen die beiden Frauen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Vergleich zu einem einfachen Ladendiebstahl besteht bei einem räuberischen Diebstahl eine höhere Strafandrohung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell