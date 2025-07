POL-NB: Aquaplaning auf der BAB 20 - Eine Person leichtverletzt

Daskow (LK V-R) (ots) - Am Mittwochabend, dem 23.07.2025, um 18:02 Uhr wurden die Polizeibeamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten zum Brand eines Einfamilienhauses in Ahrenshagen-Daskow gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einem Einfamilienhaus in Daskow, welches von dem 76-jährigen deutschen Eigentümer und seinem 41-jährigen deutsche Stiefsohn ...

mehr