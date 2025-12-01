Polizei Dortmund

POL-DO: Massenkarambolage auf der A2 Richtung Oberhausen - Mehrere Verkehrsunfälle führen zu Vollsperrung

Am späten Freitagabend (28.November) ereignete sich gegen 22:15 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen dem Autobahnkreuz Nordost und dem Autobahnkreuz Nordwest eine Serie von Verkehrsunfällen, an denen insgesamt sieben Fahrzeuge beteiligt waren. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begann die Unfallserie, als ein 26-jähriger Dortmunder mit seinem PKW den mittleren Fahrstreifen befuhr und aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte auf dem Seitenstreifen mit aufgestellten Baken, die sich hinter einem Pannen-Fahrzeug befanden.

Es besteht der Verdacht, dass der Dortmunder möglicherweise kurz zuvor durch ein unbekanntes Fahrzeug, das auf dem linken Fahrstreifen fuhr, leicht am Heck touchiert wurde und dadurch nach rechts abkam. Nach der Kollision mit den Baken verlor der Dortmunder die Kontrolle über seinen PKW und geriet ins Schleudern. Durch Gegenlenken geriet das Fahrzeug nach links auf den mittleren Fahrstreifen.

Eine 44-jährige Hannoveranerin, die den mittleren Fahrstreifen befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte frontal mit dem schleudernden Auto des Dortmunders. Durch diesen Aufprall wurde das Auto des Dortmunders erneut in eine Drehbewegung versetzt und kam schließlich nach einer Kollision mit der linken Schutzplanke zum Stehen.

Im weiteren Verlauf näherte sich ein 29-jähriger Hammer auf dem mittleren Fahrstreifen der Unfallstelle. Beim Versuch, den verunfallten Fahrzeugen auszuweichen, geriet er durch starkes Lenken ins Schleudern und kollidierte folglich mit der linken Schutzplanke, wo sein Auto zum Stehen kam.

Eine 23-jährige Dortmunderin, die den linken Fahrstreifen befuhr, bemerkte das verunfallte Fahrzeug des Hammers zu spät und kollidierte frontal mit dessen linker Seite.

Der letzte bekannte Unfall ereignete sich, als ein weiterer unfallflüchtiger Fahrer auf dem linken Fahrstreifen der Unfallstelle rechtsseitig auswich. Dabei kollidierte er mit einer 29-jährigen Meschederin, die sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand und ebenfalls nach rechts auswich. Auch hier liegt der Verdacht der Verkehrsunfallflucht vor.

Mehrere Personen wurden leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Zudem entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen, insbesondere zu den beiden mutmaßlichen Verkehrsunfallfluchten.

