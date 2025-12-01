PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Dortmunder: Wer hat den Mann gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1048

Seit Freitag, den 28.11.2025, wird ein 35-jähriger Dortmunder vermisst. Er hat seine Wohnanschrift verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Der Mann ist körperlich und geistig eingeschränkt, sowie zeitlich und örtlich nicht orientiert. Der Mann ist ca. 175-180 cm groß, schlank, hat kurz schwarze Haare. Er trägt eine dünne schwarze Regenjacke, eine schwarze Hose und schwarze Sportschuhe.

Hier geht es zu den Fotos im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/187938

Wer erkennt den vermissten Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231/132-7441.

