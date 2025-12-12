POL-F: 251212- 1285 Frankfurt- Bornheim: Vermisste Person Fahndungsrücknahme- Bezug zu Meldung Nr. 1284

Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Nachmittag (10. Dezember 2025) griffen zwei Männer einen 24-Jährigen in der Rotlintstraße an. Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte gegen 16:55 Uhr fußläufig im Bereich der Rotlintstraße. Auf Höhe der Hausnummer 117 griffen ihn zwei Unbekannte unvermittelt ...

