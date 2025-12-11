Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Wohnung_ Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Herdecke (ots)

Bargeld und Schmuck wurden bei einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus am 10.12.2025 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 18:30 Uhr in der Straße Auf dem Schnee gestohlen. Die Täter schlugen die Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnung. In den Räumen suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld und Schmuck im niedrigen fünfstelligen Wert. Nach der Tat flüchten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweis zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

