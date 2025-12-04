PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei fasst per Haftbefehl gesuchten 51-Jährigen

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025, hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten 51-jährigen Mann festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Einsatzkräfte des Polizeikommissariats Mitte führten gegen 08:45 Uhr eine Personenkontrolle im Gerichtsviertel durch. Dabei stellten sie fest, dass der kontrollierte 51-Jährige per Haftbefehl wegen Diebstahls im besonders schweren Fall gesucht wurde. Nachdem die Beamten ihm dies mitgeteilt hatten, stieß er einen Polizisten gegen den Oberkörper und versuchte zu flüchten. Die Einsatzkräfte hielten ihn fest, überwältigten ihn und legten ihm Handfesseln an. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer und beschlagnahmten es. Anschließend brachten sie den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Neben der Haftstrafe von neun Monaten muss sich der 51-Jährige nun in einem weiteren Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. / trim, nash

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Tristan Möller
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

