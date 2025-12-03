Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unfall mit vier Pkw in Hannover-Misburg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hannover (ots)

Am Montagnachmittag, 01.12.2025, sind bei einem Verkehrsunfall auf der Hannoverschen Straße in Hannover-Misburg vier Fahrzeuge beschädigt worden. Ein 78-jähriger Autofahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache in einen geparkten VW Golf und verursachte zwei Folgekollisionen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Fahrverhalten des Mannes vor dem Unfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 78-Jährige gegen 14:15 Uhr mit einem Mercedes-Benz A-Klasse die Hannoversche Straße in Richtung stadteiwärts. Zwischen den Einmündungen Am Sündenkamp und Kampstraße fuhr er in einen geparkten VW Golf. Durch den Aufprall wurde sein Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen.

Eine 42-jährige Frau, die mit einem Mini Cooper in Richtung stadteinwärts fuhr, kollidierte mit dem stehenden Mercedes. Im weiteren Verlauf schlitterte sie nach rechts und prallte gegen einen ebenfalls geparkten VW Polo.

Die beteiligten Fahrzeugführenden blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet insbesondere Verkehrsteilnehmende, die den Mercedes vor dem Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrverhalten des 78-Jährigen machen können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Misburg unter der Telefonnummer 0511 109 3515 zu melden. /ms, hgt

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell