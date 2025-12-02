Polizeidirektion Hannover

POL-H: Landesstraße (L) 460: 57-jähriger Rollerfahrer verstirbt bei Unfall mit Kleintransporter bei Gestorf

Hannover (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, ist ein 57-jähriger Rollerfahrer bei einer Kollision mit dem Transporter eines 65-Jährigen auf der L 460 tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 65-Jährige aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont mit seinem Ford Transit gegen 06:00 Uhr die L 460 aus Gestorf kommend in Richtung Schulenburg. Auf offener Strecke fuhr er aus bislang unbekannter Ursache auf den Gegenfahrstreife. Dort prallte der Transporter frontal mit dem entgegenkommenden 57-jährigen Rollerfahrer aus Salzhemmendorf zusammen. Ersthelfer und sofort alarmierte Rettungskräfte versuchten den 57-Jährigen noch vor Ort zu reanimieren, konnten sein Leben aber nicht retten. Der Mann verstarb noch vor Ort.

Der 65-jährige Kleintransporter-Fahrer blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die L 460 im Bereich der Unfallstelle bis 12:30 Uhr voll gesperrt werden.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die genaue Unfallursache, wie auch der Unfallhergang, sind Bestandteil der laufenden Untersuchungen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511109-1888 zu melden./ fas, nash

