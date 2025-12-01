Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mittelfeld: Vorsätzliche Brandstiftung an Schule mit Schaden in Millionenhöhe - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Samstag, 29.11.2025, ist an einer Schule im Stadtteil Mittelfeld ein Brand ausgebrochen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, da nach ersten Erkenntnissen der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung besteht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes wurde das Feuer gegen 15:30 Uhr über den Notruf gemeldet. Die Berufsfeuerwehr Hannover rückte zur Schule in der Beuthener Straße aus und löschte das Feuer. Durch den Brand entstand ein erheblicher Sachschaden, der nach Schätzungen der Polizei ca. zwei Millionen Euro beträgt. Der Schulbetrieb fällt aufgrund der Gebäudeschäden vorerst aus.

Die Brandermittlerinnen und Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes Hannover nahmen vor Ort die Spurensuche auf. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen deutet die Spurenlage darauf hin, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet. Wie der Brand verursacht wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Schule oder der Beuthener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat bzw. möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /trim, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell