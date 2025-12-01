Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter überfallen Tankstelle in Hannover-Bothfeld - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, 30.11.2025, eine Tankstelle in Hannover-Bothfeld überfallen. Die Maskierten bedrohten eine Mitarbeiterin und stahlen Zigaretten. Mit der Beute ergriffen die Räuber anschließend die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei Hannover betraten zwei bislang unbekannte Männer am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Sündernstraße in Hannover-Bothfeld. Unmittelbar danach bedrohten die Männer eine 21 Jahre alte Mitarbeiterin der Tankstelle mit einem Messer und einem Baseballschläger und forderten von ihr die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Räuber kein Geld erhielten, flüchteten sie mit einigen Packungen Zigaretten. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt und verständigte die Polizei.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Tätern blieben die Männer verschwunden. Die Räuber wurden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter ist männlich, ca. 1,60 Meter groß, ungefähr 20 Jahre alt und schlank. Er trug eine schwarze Trainingsjacke, eine schwarze Jogginghose und graue Sneaker. Er trug eine Kapuze und maskierte sein gesicht.

Der zweite Räuber ist ca. 1,70 Meter groß und hat auch eine schlanke Figur. Er trug bei der Tat einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Pufferweste und eine schwarze Jogginghose. Dazu trug er grau-weiße Sneaker und eine Cappy. Auch er hatte eine Maskierung über seinem Gesicht.

Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten beziehungsweise zu der Tat geben können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 /fas, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell