Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 59-Jähriger aus Hannover wieder da

Hannover (ots)

Der seit Mittwoch, 26.11.2025, vermisste 59-Jährige aus Hannover, der aus einem Krankenhaus verschwunden war, wurde nach einem Bürgerhinweis angetroffen.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Hannover konnte der Vermisste am Samstagmorgen, 29.11.2025, gegen 09:50 Uhr, in der Yorkstraße in Hannover angetroffen werden. Der Mann war körperlich augenscheinlich unversehrt und konnte durch die Polizei nach Hause gebracht werden. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Die ursprüngliche Meldung wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. / fas

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Fabian Söhlke
Telefon: 0511/109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

