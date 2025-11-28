Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Gestohlener Radlader aufgefunden

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat den in der Nacht von Dienstag, 25.11.2025, auf Mittwoch, 26.11.2025, entwendeten Radlader aufgefunden. Ein Zeugenhinweis führten die Ermittlerinnen und Ermittler zu der Arbeitsmaschine, die nun von der Polizei in Hannover-Bothfeld gesichert wurde.

Seit dem 25.11.2025 hat der Zentrale Kriminaldienst Hannover nach einem von einer Baustelle in der Baldurstraße in Hannover-Bothfeld gestohlenen Radlader gesucht. Zur Fahndung wurde auch ein Bild der auffälligen Arbeitsmaschine veröffentlicht (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6167860).

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei den Radlader am Freitag, 28.11.2025, nach nur einem Tag auf einem Feldweg in Hannover-Bothfeld aufgefunden.

Die Polizei Hannover bedankt sich bei allen aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, die durch ihre Hinweise zur Sicherstellung des entwendeten Fahrzeugs beigetragen haben. Die Ermittlungen der Zentralen Ermittlungsgruppe KfZ dauern an. /fas

