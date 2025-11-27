Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bothfeld: Unbekannte Täter entwenden Radlader - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 25.11.2025, und Mittwochmorgen, 26.11.2025, haben unbekannte Täter einen Radlader von einer Baustelle im hannoverschen Stadtteil Bothfeld entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen zu diesem Diebstahl oder zum aktuellen Abstellort des Radladers.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entwendeten Unbekannte die Baumaschine von der Baustelle in der Baldurstraße. Der circa 30.000 Euro teure Radlader der Marke Kramer 850 wurde am 25.11.2025 gegen 16:30 Uhr an der Baustelle abgestellt. Am nächsten Morgen war die Baumaschine gegen 07:00 Uhr nicht mehr da. Bei dem Radlader handelt es sich um eine auffällige, gelbe Baumaschine. Auf dem Heck des Radladers befindet sich ein weißer Aufkleber mit roter Firmenaufschrift.

Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Tat oder des aktuellen Verbleibs des Radladers. Diese werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, ms

