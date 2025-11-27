Polizeidirektion Hannover

POL-H: Burgdorf: Autofahrer auf Bundesstraße (B) 188 tödlich verunglückt

Hannover (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 27.11.2025, ist ein 57-jähriger Fahrer eines VW Caddy auf der B 188 in Höhe der Brücke über die Otzer Landstraße verunfallt und seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Der Verstorbene ist zuvor in den Gegenverkehr geraten und kollidierte mit einem Transporter. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 57-Jährige gegen 7:00 Uhr die B 188 in Richtung Uetze. Auf der Brücke über die Otzer Landstraße geriet dieser aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Transporter. Sofort alarmierte Rettungskräfte versorgten den lebensgefährlich verletzten Caddy-Fahrer an der Unfallstelle und brachten diesen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Dort erlag der Mann seinen Verletzungen. Der 42-jährige Transporterfahrer wurde ebenso in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge wurde die B188 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst Hannover setzte ebenso Drohnen ein, um die Unfallstelle in Gänze zu erfassen.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. / pol, ms

