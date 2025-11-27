Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Andreas H. (59) vermisst - Wer hat ihn gesehen?

Hannover (ots)

Seit dem Mittwochnachmittag, 26.11.2025, sucht das Polizeikommissariat Hannover-Döhren nach dem 59-jährigen Andreas H. Der Mann wurde zuletzt im Bereich eines Krankenhauses an der Hildesheimer Straße in Laatzen gesehen und gilt als orientierungslos. Die Polizei veröffentlicht ein Foto des Vermissten und bittet um Mithilfe.

Mitarbeitende des Krankenhauses meldeten Andreas H. am 26.11.2025 als vermisst, nachdem er am Nachmittag das Klinikgelände in unbekannte Richtung verlassen hatte. Aufgrund seines Gesundheitszustandes ist davon auszugehen, dass der 59-Jährige orientierungslos ist. Zudem bestehen bei den derzeitigen winterlichen Temperaturen erhebliche gesundheitliche Risiken für ihn.

Andreas H. ist etwa 1,65 Meter groß, von hagerer Statur und wirkt älter als 59 Jahre. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er vermutlich mit einem blauen Pyjama und beigen Sneakern bekleidet.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto des Vermissten.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3615 entgegen. Bei einer aktuellen Sichtung des Mannes wird gebeten, sofort den Notruf 110 zu wählen. /ms, nash

