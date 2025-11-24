PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pkw von Parkplatz gestohlen - Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet?

  • Bild-Infos
  • Download

Grefrath (ots)

Mindestens eine unbekannte Person entwendete am Sonntag, den 23. November, in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 18:30 Uhr, einen KIA NIRO von einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Freilichtmuseum" in Grefrath. Der blaue KIA NIRO aus dem Jahr 2023 hat das amtliche Kennzeichen RS-BB133. Haben Sie am Sonntag auf dem Parkplatz etwas beobachtet? Dann melden Sie Ihre Hinweise bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1051)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

