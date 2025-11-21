PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Tageswohnungseinbrüche - Kripo sucht Zeugen

Nettetal-Lobberich (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es zu zwei Tageswohnungseinbrüchen im Lobbericher Stadtgebiet. Er erste Einbruch geschah zwischen 07.00 und ca. 20.00 Uhr. Hier brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Hein-Nicus-Straße ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten nach derzeitigem Stand Schmuck. Der zweite Einbruch fällt in die Zeit zwischen 16.00 und 21.00 Uhr. Tatort war ein Einfamilienhaus auf dem Bocholter Weg. Der oder die Einbrecher öffneten ebenfalls gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. In beiden Fällen bittet das Kriminalkommissariat 2 in Dülken um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufhummer 02162/377-0. /wg (1048)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

