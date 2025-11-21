PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Beschädigtes Auto gesucht - Hinweise gesucht

Niederkrüchten-Dam (ots)

Eine 56-jährige Frau aus Wegberg parkte am gestrigen Donnerstag gegen 17 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz im Gewerbering in Damm und touchierte dabei ein geparktes Fahrzeug. Sie wartete eine Weile, fuhr dann jedoch kurz weg, um wenig später zurückzukommen. Zu diesem Zeitpunkt war der beschädigte Wagen jedoch bereits verschwunden. Wenn Sie am gestrigen Donnerstag gegen 17 Uhr bei Aldi in Dam eingekauft haben und nun einen Schaden an Ihrem Auto festgestellt haben, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1047)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

