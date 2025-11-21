Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 13:15 Uhr ein Unfall in der Straße Hülst in Nettetal-Kaldenkirchen. Ein 78-jähriger Mann aus Brüggen fuhr mit seinem Auto in der besagten Straße in Richtung Bracht, als er eine 60-jährige Radfahrerin überholen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden, infolgedessen die Frau stürzte und schwer verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Falls Sie sachdienliche Hinweise haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1046)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell